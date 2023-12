Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego z pierwszą domową, a drugą w sezonie wygraną w I lidze piłkarzy ręcznych! Akademicy pokonali po rzutach karnych Wolsztyniak Wolsztyn!

W regulaminowym czasie był remis 30:30 i to wydarty w niesamowitych okolicznościach. Jeszcze pół minuty przed końcem meczu podopieczni Ireneusza Łuczaka przegrywali różnicą dwóch bramek. Do remisu tuż przed upływem 60 minut na zegarze doprowadził Hubert Kamiński. Konkurs rzutów z siódmego metra lepiej wykonywali natchnieni niesamowitą końcówka zielonogórzanie, wygrywając 3-2, a tym samym dopisując do tabeli dwa meczowe punkty!

A to wszystko w okolicznościach wcześniejszej pierwszej połowy, w której dominowali gospodarze. Po 30 minutach zielonogórzanie prowadzili 15:10. Początek drugiej połowy wyglądał jednak inaczej i z pewnością zaskoczył wszystkich sympatyków akademików. Goście potrzebowali zaledwie kilku minut, aby najpierw doprowadzić do remisu, a po chwili objąć prowadzenie. Na szczęście dla zielonogórzan zdołali oni odwrócić losy, wydawało się, przegranego już spotkania.

Za tydzień AZS również zagra we własnej hali. Akademicy podejmą Żagiew Dzierżoniów (9 grudnia o 17:00).