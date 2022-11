– Afera z udziałem prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego powinna zostać jak najszybciej wyjaśniona – takie zdanie usłyszeliśmy dziś w Radiu Index od posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy.

Przypomnijmy, nad mieszkającym w Zielonej Górze Skrzypczyńskim pojawiły się ciemne chmury po tym, jak dziennikarze Onetu upublicznili skandal seksualny z udziałem prezesa. Kilka dni temu posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula przyznała, że jako dziecko była molestowana przez Skrzypczyńskiego.

Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk dodała, że Ministerstwo Sportu już teraz nie powinno czekać i zrobić wszystko, aby zawiesić Skrzypczyńskiego.

Realne działania można podjąć, bo ministerstwo ma takie narzędzia. Może zwrócić się do sądu o zawieszenie rozwiązanie zarządu związku. Może zwrócić się do sądu o wyznaczenie kuratora na miejsce prezesa. W ciągu sześciu miesięcy musiałoby dojść do nowych wyborów nowego zarządu. To jest niewiele, bo pan Skrzypczyński powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, choć minęło wiele lat.