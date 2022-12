Żywa, to żywa! – mówili mieszkańcy, którzy przyszli w sobotę przed południem po choinkę. Świerki rozdawał prezydent Janusz Kubicki wraz z radnymi i przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej.

By otrzymać choinkę, swoje trzeba było jednak odstać w kolejce. Przed budynkiem magistratu przy ul. Podgórnej pierwsi zielonogórzanie pojawili się ok. godziny 9:00.

400 choinek przygotował Zakład Gospodarki Komunalnej. Prezes Krzysztof Sikora liczy, że drzewka po świętach powrócą do natury. Rozdawano także gałązki na świąteczne stroiki.

Lubimy mieszkańców Zielonej Góry wyciągać z domu, nawet w mroźne poranki. Chcemy się dzielić tym, co mamy dobrego. Po pierwsze, żeby w żadnym domu nie zabrakło choinki, a po drugie też promujemy ekologiczne podejście do świąt, a nie plastik i sztuczność. Im więcej żywych choinek, to potem dla nas inna robota w przetwarzaniu odpadów. Jeśli mieszkańcy nam te choinki oddadzą po świętach, to one trafią do gospodarstwa agroturystycznego i następnie będą świetnym przysmakiem dla zwierzaków. Działamy kompleksowo.