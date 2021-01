Mówi się, że życie zaczyna po czterdziestce. Warto więc ten etap życia zacząć z przytupem. Z takiego założenia wychodzi Łukasz Zamojski, który świętować zamierza w oryginalny sposób, a do tego pomóc.

„Zamojowi” czterdziestka stuknie dokładnie we wtorek, 12 stycznia. Wtedy to wyruszy na Śnieżkę. W sumie w Karkonoszach chce przebiec tyle kilometrów, ile liczy lat. Wszystko to w szczytnym celu, dla chorego Tymka.

Urodziny wypadają we wtorek i wtedy też o 6:00 rano zamierzam wystartować z Przesieki w Karkonoszach. I tam “polecę” do Karpacza, gdzie przyatakuję Śnieżkę. Im dłużej będzie trwała akcja, tym więcej będzie można funduszy zebrać dla Tymusia. Ja tam się nigdzie nie będę spieszył.

4-letni Tymek jest podopiecznym stowarzyszenia „Warto jest pomagać”. Choroba chłopca nie jest dokładnie zdiagnozowana.

Cały czas jest diagnozowany. Od siedmiu miesięcy się nie rozwija. Teraz kończy 4 lata. Rodzice jeżdżą po całej Europie i nie znają pełnej diagnozy. Były podejrzenia padaczkowe, są zlecone rozszerzone badania genetyczne, które mają dać odpowiedź na pytanie, co Tymkowi dolega. Chłopiec nie chodzi i nie mówi.

Akcja rozpocznie się we wtorek o 6 rano. Czas nie będzie tu najważniejszy. Wręcz przeciwnie. Akcja będzie trwała tak długo aż Zamojskiemu na liczniku wybije 40 km. – Nie będę się spieszył. Nie chcę prezentów, pomóżcie Tymkowi – dodaje jubilat. Więcej o chłopcu TUTAJ.