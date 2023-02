Ponad 25 mln zł z Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma Zielona Góra. – Chcemy zrobić ponad pięćdziesiąt zadań – mówił w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Wytypowane zostały drogi zarówno na terenie tzw. starej, jak i nowej Zielonej Góry.

Wszystkich nie wymienię, to są mniejsze zadania. Chcemy część zrobić w tym roku, a część w przyszłym. Cieszę się, że 1/3 środków trafiła do Zielonej Góry, co świadczy o tym, że nasz projekt był dobry.