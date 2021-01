Od samego rana wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestują w Zielonej Górze. Nad tym, żeby rozliczenia puszek były bezpieczne i sprawne, czuwa Krzysztof Niemiec. Wyjaśnił nam, jak od kulis wygląda praca z uczestnikami zbiórki.

Główną kwaterą sztabu jest w tym roku Centrum Biznesu. Tam wolontariusze rozliczają puszki i rozgrzewają się po postoju na dworze.

Praca wre. Wszyscy, którzy przychodzą po puszkę, przychodzą do nas. Dostają nową puszkę, zdając starą. Napełnione puszki z pieniędzmi odnotowujemy. Wolontariusze z parteru przychodzą do was, na trzecie piętro i oddają puszki do banku, gdzie pieniądze są przeliczane.