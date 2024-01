Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze już po raz kolejny zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem podczas tzw. wośpowej niedzieli przeprowadzane będą badania spirometrii u osób dorosłych. Przypomnijmy – jest to badanie, które pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc.

Na chętnych czekać będzie zespół z Klinicznego Oddziału Chorób Płuc. Dokładniej – 6 lekarzy, 6 pielęgniarek i 2 sekretarki medyczne. Badanie będzie obejmowało: wypełnienie ankiety, pomiar ciśnienia, saturacji i tętna, spirometrię i konsultację wyniku spirometrii z lekarzem.

Konieczne jest jednak wcześniejsze zapisanie. Można to zrobić dzwoniąc na numer telefonu 68 32 96 606 od poniedziałku 22.01.2024 r. do piątku 26.01.2024 r. w godz. 9.00 – 15.30. Nie nie ma możliwości rejestracji do konkretnego lekarza.

Badanie jest bezpłatne, choć w ramach podzięki za konsultację pacjenci będą mogli wesprzeć zbiórkę WOŚP. W poradni będą się znajdowały specjalne puszki na datki.

źródło: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze