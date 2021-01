Wesoło było w Planetarium Wenus, gdzie w dobry nastrój wprawiały nas kabarety: K2, Ciach i Jurki. Artyści grali wprawdzie przy pustej widowni, ale ich publiczność zgromadziła się w internecie. Wszystkie występy były transmitowane w naszych mediach społecznościowych.

Czy granie skeczy w takich warunkach jest trudne? Odpowiada Tomasz Kowalski z kabaretu Ciach.

To jest trochę trudniejszy występ, ale jak się człowiek skupi, to raczej nie patrzy ani na kamery, ani na to, że nie ma publiczności. Jeżeli gra się jeszcze ograny numer, to wiadomo mniej więcej, gdzie zrobić chwilową pauzę. Nie mieliśmy takich występów, nie trafiają się teraz tak często. W związku z pandemią taki się trafił.

Po kabareciarzach scenę w Planetarium Wenus przejęli muzycy. Wśród nich znalazł się m.in. Rademenez z zespołem. Artyści wykonają utwory z płyty rapera.

Są takie utwory, które uznaliśmy, że będą idealnie pasowały w kompozycję tego dnia, jakim jest dzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiemy, że na pewno ten repertuar przypadnie do gustu wszystkim, którzy lubią instrumenty na żywo plus rap. To jest połączenie, w którym jestem totalnie zauroczony.

Na scenie pojawi się także zielonogórsko-gorzowskie trio Biała Ćma. Gra rocka, utwory poetyckie, ma nawet w repertuarze utwór w języku… estońskim.

Biała Ćma jest wynikiem tego, że nasza trójka postanowiła spełnić trochę swoich marzeń. Co my gramy? Nie wiem. Nie umiem tego nazwać, pomysły były różne. Jest to jakaś forma liryki, jakaś forma poezji, ale gramy na gitarach. Po dołączeniu perkusisty do składu gramy już naprawdę całkiem ostro i rockowo, więc ewoluujemy.

Grupa 5 Rano z dużym entuzjazmem przyjęła propozycję zagrania na Orkiestrze.

Mając całkowity zakaz koncertowania, to była świetna okazja, żeby zagrać, żeby znowu poczuć scenę, zobaczyć światła jupiterów. Jesteśmy tego głodni. Wiadomo, że to jest sól naszego życia, więc zaproszenie z Zielonej Góry było dla nas świetną okazją. Obiecaliśmy też fanom, że coś takiego się stanie. Akurat te dwie sytuacje się złożyły i fajnie po prostu być z wami.

