Podczas tegorocznego Maratonu Indoor Cycling & Running można było spotkać gwiazdy zielonogórskiego sportu. Na rowerze stacjonarnym jeździł m.in. Patryk Dudek, a swoje próby na bieżni zaliczyli Piotr Protasiewicz i Grzegorz Walasek.

Były kapitan zielonogórskiego Falubazu pierwszy raz brał udział w biegowej edycji maratonu.

Ja nie jestem biegaczem, także ja tak trochę będę drużynę ciągnął. No ja po raz pierwszy mam tę przyjemność, także ja ten rok taki rozgrzewkowy, aby troszkę się tutaj zaadaptować, zobaczyć, poczuć z czym to się je, a jeśli dam sobie radę, no to oczywiście jak najchętniej się w przyszłym roku też tu zjawię.