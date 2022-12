Trwają przygotowania do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze. Sztab zakończył nabór wolontariuszy. Obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń.

Ponadto dopinane są szczegóły związane z organizacją sceny i przyjazdem artystów. Mówi Filip Gryko, szef sztabu w Zielonej Górze.

Z jednej strony chcemy zrobić tak, żeby wszystko było super, “wow” i z rekordem, ale z drugiej strony wiemy, że pewne oszczędności trzeba wprowadzić. Będzie jedna ogólnopolska gwiazda na pewno, będzie jedna gwiazda ze średniej półki i nasi, lokalni wykonawcy. Ja uważam, że rekord nie jest najważniejszy. Ważne, żeby ten finał się odbył. Uda się, to super, nie uda się to trudno, ale ten wysiłek się zawsze opłaca.

Ponadto poszukiwane są osoby, które pomogą w liczeniu pieniędzy w trakcie finału. Potrzeba ok. 80 chętnych, jedyne kryteria, to bycie osobą pełnoletnią. Do tzw. „banku” można zgłaszać się, dzwoniąc pod numerem telefonu: 510 084 229. 31. Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia.