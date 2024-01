Choć do Winobrania pozostało jeszcze ponad pół roku, to organizatorzy tego największego święta wina w Polsce już teraz planują. Choć jak mówi Agata Miedzińska, dyrektorka ZOK, jest to impreza o stałym szkielecie działań. Co oznacza, że wydarzenia, które się sprawdzają – co roku w winobraniowym kalendarium się pojawiają.

My natomiast pytamy – czy zielonogórskie Winobranie mogłoby się odbywać w sierpniu, jak to sugerują niektórzy mieszkańcy?

Zbiór winogron to nie wrzesień. Ale w samej naszej imprezie nie chodzi o to, że to ma być dokładnie w tym czasie. Ale przeniesienie imprezy na sierpień, zburzyłoby ogólnopolski układ imprez. Nie burzmy tego co działa i się sprawdza.

Niektóre pomysły poddawane są jednak tzw. liftingowi…

Jeżeli my widzimy, że coś trzeba zmienić, dołożyć – to reagujemy. Na przykład jeśli chodzi o godziny otwarcia piwnic winiarskich. Tak też działamy z winobusami, jest ich najwięcej w momentach, w których turyści najchętniej z tego korzystają. Przesuwamy to i dopasowujemy pod potrzeby uczestników.

