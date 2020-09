Jak Winobranie w minionych latach wspomina legenda zielonogórskiego żużla? Gościem winobraniowego studia Radia Index był Andrzej Huszcza, który przypomniał, jak rywalizacja na torach łączyła się z dniami Zielonej Góry.

W czasach pierwszych startów Mistrza rozgrywane były Turnieje o Puchar Winobrania. Oczywiście Falubaz brał udział także w regularnych zawodach, które przypadały na czas trwania imprezy. Dla przeciwników naszych żużlowców była to też okazja, by pozwiedzać Zieloną Górę.

Przyjeżdżali chłopaki z południa, ze Śląska. Wiem, że grupa z Rybnika przyjechała, bo u nas Winobranie. No to z ciekawości do południa chodzili, obserwowali, a później, po meczu chyba znowu poszli na Winobranie dalej się pobawić. Wtedy chodziło też dużo kibiców, bo to takie święto i jeszcze organizowany mecz – to było super.