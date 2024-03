Walka o utrzymanie niejednokrotnie przysparza więcej emocji aniżeli mecze na szczycie tabeli. Tak było i tym razem. Mowa oczywiście o spotkaniu Olimpu AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego z Liderem Swarzędz w I lidze piłkarzy ręcznych. Z uwagi na miejsca zajmowane przez obydwa zespoły w ligowej tabeli, tę rywalizację określano mianem starcia o “sześć punktów”.

Początek meczu należał do gospodarzy, którzy dość szybko wypracowali sobie nawet pięciobramkowe prowadzenie. Z czasem do głosu zaczęli dochodzić przyjezdni, którzy po pół godzinie gry przegrywali 13:15. Drugą odsłonę spotkania, podobnie jak poprzednią, lepiej rozpoczęli podopieczni Ireneusza Łuczaka. Lider nie złożył jednak broni i doprowadził do wyrównania. Końcówka przyniosła sporą dramaturgię, ale należała do AZS-u. Akademicy zagrali dojrzale i pokonali przeciwnika ze Swarzędza 31:28.

Wygrana w sobotnim meczu oznacza to, że zielonogórzanie opuścili strefę spadkową, wyprzedzając Orlik Brzeg. W kolejną sobotę, o akademicy zagrają na wyjeździe z Tęcza Kościan. Następne domowe spotkanie, AZS zagra 23 marca z Realem Astromalem Leszno, o 18:00.

Miłosz Weryszko