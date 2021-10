Uniwersytet Zielonogórski ma 20 lat, a zielonogórska polonistyka? 50! Przez pół wieku wykształciło się u nas wielu nauczycieli.

Nie tylko przyszli nauczyciele opuszczają jednak mury uczelni po filologii polskiej, o czym w kolejnej odsłonie audycji mówiła prof. Marzanna Uździcka, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej. Polonistyka też idzie z duchem czasu i szeroko rozumianą umiejętność pisania stara się sprofilować pod potrzeby rynku pracy.

Filologia polska ma specjalność nauczycielską i kreatywne pisanie. Możemy być nauczycielami, ale można też rozwijać umiejętności pisania prozy, poezji, tekstów użytkowych, naukowych, promocyjnych. To daje nam szerokie spektrum zatrudnienia.

Pisanie jest też potrzebne w grach komputerowych. Takie kształcenie pojawi się na Uniwersytecie Zielonogórskim i co ciekawe zapłaci za nie firma komputerowa.

To jest specjalność “tworzenie gier”. Będzie tam cały proces powstawania gry. Od samego początku, czyli stworzenia świata, napisania scenariusza i elementów mechaniki.

