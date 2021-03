AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przystępuje do misji pod hasłem „walka o utrzymanie w siatkarskiej II lidze”. Droga do tego wiedzie przez Legnicę. Ikar będzie rywalem akademików fazie play-out.

Pierwsze mecze na Dolnym Śląsku w piątek i sobotę. Najpierw gramy w Legnicy, bo to Ikar był wyżej klasyfikowany po rundzie zasadniczej. Robert Sokal, trener akademików cieszy się, że wszyscy są zdrowi.

Wszyscy się dobrze czują, są zdrowi i to jest najważniejsze. Wszyscy ciężko pracują na treningach, nie widać nerwowości, może w duchu każdy przeżywa. Wiemy, jak ważne są to mecze i każdy będzie pewnie zmobilizowany na sto procent.

Do drużyny wraca też Robert Bitner. Grający II trener doznał urazu na początku sezonu w derbowym meczu z Sobieskim Żagań.

Wczoraj z nim rozmawiałem i myślę, że jest gotowy. Jestem zaskoczony, bo po tej długiej przerwie prezentuje na treningach bardzo dobrą formę. Powiedziałem mu, że liczę na to, iż wychodzi w pierwszym składzie.

Rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań. Pytanie do Sokala, co zrobić, żeby trzykrotnie pokonać rywala, tym bardziej, że AZS w całym sezonie zasadniczym smak zwycięstwa poznał zaledwie dwukrotnie.

Kluczem jest to, żeby psychicznie się dobrze nastawić. Umiejętności chłopakom nie brakuje. Jak nie będzie przestojów w grze, to myślę, że będzie wszystko dobrze.

Mecze w Legnicy w piątek o 19:00 i w sobotę o 17:00. Później rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry. Przegrany z pary spadnie do ligi wojewódzkiej.