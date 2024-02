W ramach warsztatów telewizyjnych studenci III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod kier. Marcina Krzywickiego i Jerzego Jackowskiego, przygotowali “Wiadomości Uniwersyteckie”.

Jakie nowe kierunki pojawiły się w trwającym roku akademickim na zielonogórskiej uczelni? Jak dobrze przygotować się do sesji? Czy studenci używają słów nominowanych do Młodzieżowego Słowa Roku? To pytania, które odpowiedzi znajdziecie w materiale. Ponadto studenci wybrali się w podróż mini busami MZK i sprawdzili, jak mniejsze pojazdy sprawdzają się w mieście.