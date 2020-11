W nowym roku szkolnym 2021 roku, już od września akademiccy nauczyciele współpracujący z niepublicznym Liceum im. A. Humboldta będą realizować programy nauczania uwzględniające ramy programowe Ministerstwa Edukacji i Nauki, kształcąc młodzież z zakresu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. Najważniejszy będzie tzw. “projekt matura”, na który wykładowcy mocno stawiają. Koniec ma wieńczyć dzieło!

Takim najważniejsze dla nas zadaniem i tym, czym chcemy przyciągnąć młodego absolwenta i jakiego rodziców do współpracy z nami jest “projekt matura”. Przede wszystkim od trzeciej i czwartej klasy, dwa ostatnie lata bierzemy się naprawdę ostro do pracy, aby jak najlepiej przygotować młodego człowieka do matury. I to pod takim kątem, aby nie potrzebował dodatkowych korepetycji, żeby wszystko już było w ramach naszego programu zajęć. Będzie tyle po prostu nadgodzin tych przedmiotów maturalnych, żeby młody człowiek spokojnie mógłby chodząc do szkoły mieć czyste sumienie, że już nie musi dodatkowo angażować swojego czasu, pieniędzy żeby dokształcać się poza naszą placówką. Taką mamy idę, żeby po prostu ta matura była zdana wręcz wzorowo przez jak największą część naszych absolwentów.