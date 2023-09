To już ostatni dzwonek, by pójść na studia. Mowa o rekrutacji i drugim naborze, który prowadzony jest do środy, 13 września na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Wolne miejsca jeszcze są. W paśmie Winobranie – Winogranie spotykamy się z wykładowcami Uniwersytetu Zielonogórskiego.

O zaletach studiowania kierunków na Wydziale Ekonomii i Zarządzania mówił dr Zbigniew Binek.

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania chcemy pokazywać jak gospodarować pieniędzmi, żeby był z nich jak największy pożytek i żeby zawsze coś zostawało. Dla komfortu psychicznego. Wiadomo, że w naszym życiu są nieoczekiwane wydatki. Są też takie, których nie przewidujemy. Im więcej zaoszczędzimy, tym lepiej.

Informacji dotyczących rekrutacji szukajcie na stronie www.rekrutacja.uz.zgora.pl.