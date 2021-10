W środę, 27 października, rusza siódma już edycja Akademii Perceptusa. Do udziału w niej zachęcono przede wszystkim studentów kierunków informatycznych.

Jak mówi dr inż. Anna Pławiak – Mowna Akademia Perceptus to szansa na poszerzenie zawodowych horyzontów.

Poza informacjami wpisanymi w program studiów można też rozszerzyć wybrane kwestie związane z branżą IT. Można też sprawdzić cyber bezpieczeństwo, z czym się ono wiąże. Czy nasze podejście jest właściwe? To szansa na poszerzenie naszej wiedzy oraz CV.

Co ciekawe – siódma edycja akademii przyjęła format ogólnopolski. Kolejny raz spotkania odbędą się w formie online, co pozwoli dotrzeć do jeszcze szerszej grupy studentów. Mówi Jacek Starościc.

Mamy szansę przekazania wiedzy praktycznej bez ograniczeń lokalowych. Co oznacza, że nie musimy z grupy studentów wybierać mniejszego zespołu, a pozostałe osoby wiedza praktyczna omijała.

Studenci zajmą się między innymi takimi tematami jak podstawy szyfrowania, wprowadzenie do PKI oraz testy penetracyjne. Organizatorzy Akademii Perceptusa chcą pokazać swoich słuchaczom tak zwaną etyczną stronę hakerstwa.