Dokładnie w tym roku mija 20 lat od powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Powstał on za sprawą połączenia Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Jak już wcześniej informowaliśmy – wielkie świętowanie stało pod ogromnym znakiem zapytania. Ale już nie stoi. Zapadła decyzja, że jubileusz się odbędzie. Choć w nieco innej formule niż wcześniej planowano.

Imprezy jubileuszowe potrwają od maja aż do końca grudnia.

Ze względu na pandemie większość imprez odbędzie się jednak online. Atrakcji mimo to nie zabraknie.

Czasy nie są łatwe. To znaczy, że trzeba się dostosować, do takich warunków, jakie panują. Innego wyjścia nie ma. Nasi studenci, absolwenci, mieszkańcy Zielonej Góry, będą mogli nas obserwować. Za pomocą wszystkich dostępnych mediów społecznościowych. Planujemy też taką uroczystą konferencję w dniu, w którym nastąpiło powołanie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czyli 7 czerwca. Będzie to konferencja z udziałem rektora. Planujemy o zaprosić wszystkich rektorów.