Uniwersytet Zielonogórski stawia na kolejną współpracę. Tym razem nasza uczelnia zdecydowała się na podpisanie porozumienia z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. Współpraca ma być przede wszystkim praktyczna. Zawód biegłego rewidenta jest jedną z tych profesji, które wymagają realizacji określonych godzin i zajęć. Wynika to z różnego rodzaju ustawodawstwa.

O szczegółach mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Chcielibyśmy, żeby nasi studenci, po ukończeniu kierunków ekonomicznych, mieli szansę zdobyć uprawnienia do tej bardzo odpowiedzialnej pracy. Rewidenci kojarzą nam się z kontrolami bilansowymi i finansowymi. To jest zawód, który zawsze będzie potrzebny.

Budowanie i promowanie zawodu biegłego rewidenta to jeden z głównych celów naszej współpracy – dodaje Barbara Misterska – Dragan, prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Chcemy to robić wspólnie z uczelnią. Poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, zapraszanie do nas do firm audytorskich na praktyki. Naszym celem jest też odkrywanie nowych talentów. Pokazywanie, że ten zawód jest ciekawy. Jest to zawód publicznego zaufania.