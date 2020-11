Jak wygląda promocja uczelni w dobie pandemii? Pytamy na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naszym gościem była Małgorzata Ratajczak-Gulba, kierownik biura promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wszystkie działania przeniosły się do internetu. – To duże wyzwanie, ale pokazuje nowe możliwości – mówił w Radiu Index nasz gość.

Jest to sprzyjające, ponieważ młodzi ludzie już dawno są w sieci. Dla nich takie spotkania są rzeczą codzienną, może bardziej zintensyfikowaną. Dla nich jest to wygodne, a dla nas jest to pewnego rodzaju nauka.