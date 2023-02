Uniwersytet Zielonogórski przyłącza się do pomocy na rzecz osób poszkodowanych trzęsieniem ziemi w Turcji. Zbiórkę organizuje Erasmus Student Network działający na naszej uczelni.

Potrzebne są min.: łóżka, materace, koce, śpiwory, a także środki higieniczne. Chodzi o artykuły nieużywane. Rzeczy można dostarczać do biura ESN, które mieści się na Kampusie B, przy Al. Wojska Polskiego oraz na Kampusie A do budynku A-8 przy ul. Prof. Szafrana 1. Zbiórki w obu miejscach prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-18:00.