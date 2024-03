Czy i jak działają społecznie studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego? Można się o tym przekonać podczas prezentacji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

To jedno z wydarzeń tygodnia „Gry o karierę”, czyli ogólnopolskiego wydarzenia, które odbywa się już po raz siódmy. Mówi Monika Politańska, kierownik biura karier działającego na naszej uczelni.

Gra o karierę ma na celu pomóc młodym ludziom komfortowo wejść na rynek pracy. Mamy imprezę pt. “Skutecznie działamy społecznie”. Studenci napisali projekty, aplikowali, brali udział w konkursie, który wygrali i mając dofinansowania przeszli do realizacji.

To także okazja do podziękowań za dotychczasową działalność żaków na rzecz lokalnej społeczności.

Jedną z inicjatyw był projekt studentek logopedii. O szczegółach mówi Natalia Żarnowska, studentka trzeciego roku.

Projekt nasz: “1,2,3 mówisz ty” ma za cel kształtowanie świadomości wśród społeczeństwa na temat rozwoju dzieci od 1. do 3. roku życia. Dużo nam to dało, jeśli chodzi o naszą pracę logopedyczną. To zaprocentuje w przyszłości.