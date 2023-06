Dziś, tj. we wtorek (13.06), w Muzeum Ziemi Lubuskiej koncert dyplomowy studentów trzeciego roku, kierunku jazz i muzyka estradowa. W programie nie tylko autorskie kompozycje, ale własne aranżacje. Koncert rozpocznie się o 17:00.

W recitalu dyplomowym wystąpią: Adrianna Stoga z klasy śpiewu mgr Pauliny Gołębiowskiej, Jakub Szymankiewicz z klasy fortepianu mgr. Wojciecha Pruszyńskiego, Urszula Najdek z klasy skrzypiec prowadzonej przez mgr Małgorzatę Potocką i dr. Artura Majewskiego oraz Zuzanna Rynio z klasy perkusji dr. Przemysława Jarosza. W drugiej części koncertu będzie można usłyszeć autorskie kompozycje i aranżacje Pawła Skorupki z klasy kompozycji i aranżacji prof. dr. hab. Jerzego Szymaniuka. Dyplomantom towarzyszyć będą studenci innych lat jazzu i muzyki estradowej.

PROGRAM

„African Skies” (komp. M. Brecker, ar. Z. Rynio)

„Fried Bananas” (komp. D. Gordon, ar. Z. Rynio)

„Nardis” (komp. M. Davis, B. Evans, ar. U. Najdek)

„Legend Of The One-Eyed Sailor” (komp. C. Mangione, ar. U. Najdek)

„Final Chapter” (komp. J. Szymankiewicz)

„Nidalle” (komp. J. Szymankiewicz, H. Łachacz)

„He Loves Me” (muz. J. Scott, K. Pelzer, prod. J. Scott, K. Pelzer, ar. A. Stoga)

„Jak słońce wzejdę” (sł. i muz. A. Stoga)

„Gwiazdośnienie” (sł. i muz. A. Stoga)

„Miłość” (sł. i muz. A. Stoga)

„Raz i w końcu” (sł. A. Stoga, muz. A. Stoga, L. Stieler-Bilewicz, J. Szymankiewicz)

„Maj 1939 (Coś przyjdzie: miłość lub wojna)” (sł. Z. Ginczanka, muz. i ar. P. Skorupka)

„Do Mamusi” (sł. J. Hescheles, muz. i ar. P. Skorupka)

„Zmienność ducha” (sł. A. Cytryn, muz. i ar. P. Skorupka)

„Marzenie” (sł. A. Koplowicz, muz. i ar. P. Skorupka)

„Chanełe” (sł. autor nieznany, muz. i ar. P. Skorupka)

WYKONAWCY

Adrianna Stoga — śpiew, instr. perkusyjne

Urszula Najdek — skrzypce

Jakub Szymankiewicz — fortepian, instr. klawiszowe

Zuzanna Rynio — perkusja

Maja Kaczyńska — śpiew

Aleksandra Dajworska, Kornelia Pulchna, Maja Kaczyńska — chórek

Jędrzej Kaczmarek – saksofon tenorowy

Kacper Wysocki — saksofon altowy

Tymon Zaganiacz – trąbka

Łukasz Skrzypczak – trąbka

Maciej Kiraga — puzon

Jakub Mroczek — gitara

Michał Nienadowski — gitara basowa

Lena Piękniewska — śpiew

Jacek Kita — fortepian

Michał Nienadowski — kontrabas

Paweł Nienadowski — perkusja

Jakub Kotowski — skrzypce

Zuzanna Włodarczyk — skrzypce

Ewa Schuhmacher — altówka

Szymon Walenciak — wiolonczela

Studenci z klas prof. dr. hab. Jerzego Szymaniuka, Artura Majewskiego, Przemysława Jarosza, mgr Pauliny Gołębiowskiej, mgr Małgorzaty Potockiej, mgr. Wojciecha Pruszyńskiego

Nagłośnienie | realizacja dźwięku

mgr Mariusz Smoliński

Prowadzenie koncertu

Aleksander Nowak