Medalista Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu Filip Kołodziejski to kolejny nominowany w plebiscycie na sportowca 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Na naszej antenie prezentujemy sylwetki dwudziestu nominowanych sportowców. Filip Kołodziejski dziś bardziej skupia się na trenowaniu innych, ale sam też wciąż jeszcze pływa. Ta dyscyplina sportu to jego pasja od najmłodszych lat.

Pływanie jest ciężkim sportem. Trenując w najcięższym okresie, potrafiliśmy przepłynąć podczas dwóch treningów w sumie 18 km. Jak się osiągnęło już poziom, gdy radziliśmy sobie super w wodzie, to było to wyjątkowe uczucie. Mnie to się zawsze podobało, pływanie było dla mnie bardzo ważne. Odkąd pamiętam, na wakacjach przesiadywałem cały czas w wodzie.