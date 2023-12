Facebook, Instagram, portal X – czyli dawniej Twitter i YouTube – to cztery kanały, na który prężnie działa Uniwersytet Zielonogórski. Działa i stara się dotrzeć do studentów. Chociażby za pomocą regularnie przeprowadzanych tam ankiet.

Czy media społecznościowe to dziś łącznik pomiędzy uczelnią, a jej studentami? Pytamy o to Darię Legietę – Drozdę z Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nasza rozmówczyni zwraca uwagę chociażby na comiesięczną akcję pytań do prof. Barbary Literskiej. Zadawać je można w pierwszy piątek miesiąca.

Uznaliśmy to troszeczkę jako wyzwanie, bo nie wiedzieliśmy, czy tych pytań będzie wystarczająco dużo, czy taka forma zainteresuje studentów. Ale jak widać – interesuje. Pytań jest sporo, zwykle dotyczą one jakichś aktualnych tematów akademickich. Na przykład w październiku było dużo zapytań o akademiki, teraz o stypendia.

Nasza rozmówczyni przypomina także o tym, że treści na wcześniej wspomniane platformy w dużej mierze powstają także dzięki samym zainteresowanym, czyli studentom.

Oni zdecydowanie bardziej wykazują się na Instagramie, który jest nieco mniej formalny. I też daje dużo więcej możliwości. Tam studenci wykazują się dużą kreatywnością.

