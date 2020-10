Zobacz info

Cześć dziewczyny ☺️ 10.10.2020 r. (sobota) odbędzie się kolejne spotkanie cyklu w klimatach bachaty dla kobiet. Lubię, gdy zajęcia taneczne mają cel, więc na każdych zajęciach nauczymy się krok po kroku krótkiej choreografii do konkretnego utworu, skupiając się na pracy rąk oraz bioder. Tym razem bedziemy tańczyć do utworu: Aventura - Inmortal Jeśli te klimaty sprawiają, że rwiesz się do tańca, to zapraszam na zajęcia! 🥰 Data: 10.10.2020 r. (sobota) Godz: 12:00 - 13:30 Zapraszam <3 Koszt: 45 zł...