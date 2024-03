– Lepsza jest profilaktyka i zapobieganie niż późniejsze leczenie – przekonują studenci kierunku lekarskiego, którzy zapraszają do uczestnictwa w Dniach Zdrowia.

Na kampusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego można m.in. bezpłatne zmierzyć ciśnienie i cukier, ponadto wykonać test PSA, jak również wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących raka piersi, szyjki macicy oraz gruczołu krokowego. Są też proste badania pod kątem ustalenia zaburzeń depresyjnych i ADHD.

Kinga Żmuda, studentka piątego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim przyznaje, że zainteresowanie jest całkiem spore.

Chodzi o to, żeby zachęcić Lubuszan do badania. Zwłaszcza mężczyzn, którzy chorują dwa razy częściej, a chodzą dwa razy rzadziej do lekarza niż kobiety.

To akcja skierowana nie tylko do studentów, ale do wszystkich. Stanowisko w ramach Dni Zdrowia na UZ znajduje w holu budynku A-2 przy ul. Prof. Szafrana. Skorzystał z niego m.in. prof. Ryszard Rybski z naszej uczelni.

Badałem się na wskaźnik PSA. Nic odkrywczego tu nie powiem, panowie w pewnym wieku powinni badać się obowiązkowo, więc korzystam z tego.

Poniedziałkowe Dni Zdrowia na UZ potrwają do 17:00. Studenci już teraz zapraszają na piątek, 8 marca. Przebadać się będzie można w godz. 9:00-17:00.