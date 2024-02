Mianem porządków w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego określił ostatnie działania ministerstwa Dariusz Wieczorek. Szef resortu nauki, wspólnie z podsekretarz stanu w tym resorcie, prof. Marią Mrówczyńską przekazał o postawieniu instytucji kultury – Centrum Gov Tech w stan likwidacji.

Zdaniem szefa resortu nauki ta i kilka innych instytucji kultury powołanych przy resorcie nauki przez przedstawicieli poprzedniego rządu służyły do wyciągania publicznych pieniędzy. W ostatnim czasie dyscyplinarnie zwolniono dotychczasowego dyrektora. O szczegółach mówi prof. Maria Mrówczyńska.

Samo centrum miało do realizacji kilka zadań. Jednym z zadań było prowadzenie tzw. mobilnych laboratoriów przyszłości. To działanie realizowano poprzez edukację nauczycieli pozwalające na podniesienie ich kompetencji do obsługi sprzętu, który został zakupiony w ramach projektu. Według dokumentów NIK-u sama realizacja projektu budziła wiele zastrzeżeń.