Kolejny miesiąc roku kalendarzowego, to przedstawienie sylwetki nowego absolwenta extra. To szczególne grono w marcu zasiliły dwie panie. Natalia Lichacz z wydziału Prawa i Administracji oraz Alicja Frącek, która ukończyła matematykę. Pierwszą z wyróżnionych absolwentek jaka odwiedziła nasze studio była Natalia Lichacz. Pięć lat studiów minęło bardzo szybko i choć profesja prawnicza wymaga poszerzania wiedzy, dziś jest zadowolona z tego wyboru.

Maturzysta, którzy za chwilę dokonają swoich ważnych wyborów poleca Prawo na UZ, ponieważ jest to profesja bardzo prestiżowa oraz dająca możliwość wyboru naszej ścieżki zawodowej. Natalia Lichacz ukończyła studia z wyróżnieniem, jednak kilka lat temu sama nie widziała jakie studia wybierze.

Faktycznie, tak jak większość miałm też przysłowiowy mętlik w głowie. Przy wyborze kierunku kierowała mną ambicja. Wiedziałam, że może być cieżko i faktycznie było. Najważniejsze jest, to że podołałam. Sama jestem w szkoku i pełna podziwu dla siebie dając sobie radę ukończyć studia z takim wynikiem.

Praca dyplomowa Natalii dotyczyła jej drugiej pasji. Od najmłodszych lat kocha zwierzęta i też tej dziedzinie poświeciła swoją pracę naukową. “Ochrona praw zwierząt – utopia czy rzeczywistość?”. Dlaczego absolwentka extra postawiła takie pytanie?

Z tego względu, że ochrona praw zwierząt. W dzisiejszym świecie zwierzęta nie mają sowich praw. Możemy mówić o prawach moralnych, związane z prawem do istnienia. Jeśli chodzi o utopię czy rzeczywistość, uważam że jest to bardziej utopijne. Może i ustawa o ochronie zwierząt jest, ale jest to bardziej utopijne, a jej stosowanie nie jest takie jakie powinno być.