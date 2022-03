W sobotę o trzecie zwycięstwo z rzędu w drugiej rundzie powalczy pierwszoligowy PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy zmierzą się z Realem Astromalem Leszno, z którym w pierwszej rundzie przegrali.

Przy okazji meczu będą zbierane pieniądze na rzecz uchodźców z Ukrainy. O szczegółach mówi Marek Lemański, dyrektor biura klubu AZS UZ.

Zapraszamy kibiców do hali przy ul. Prof. Szafrana. Gramy mecz z sąsiadem tabeli. Sami zawodnicy i sztab szkoleniowy naszego klubu podjęli decyzję, że wszelkie dochody z biletów do końca sezonu będą przekazane na pomoc Ukrainie. Wspólnie z “Warto jest pomagać” będziemy mieli puszki i do nich będzie można wrzucać również datki. Będziemy mieli też taką odezwę, która zostanie odczytana przed meczem, a która będzie mówiła o pokoju na świecie. Trzeba pamiętać, że wśród studentów jest wielu naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy teraz wrócili do swojego kraju walczyć za swoją ojczyznę. Bardzo się z nimi solidaryzujemy.