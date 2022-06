Dokąd lecą? Jak długo? Jak szybko? I jaką trasą? To pytania do bocianów, a odpowiedzi na nie będą szukać studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pomogą im w tym narzędzia, na które Uczelniane Koło Ligi Ochrony Przyrody otrzymało pieniądze od fundacji KGHM Polska.

Młodzi badacze otrzymali 60 tys. zł. Za te pieniądze będą mogli zakupić loggery, które pozwolą śledzić różne parametry, jeśli chodzi o bociany. – To będą badania pierwsze na świecie – mówi prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych naszej uczelni.

Pomysł polega na tym, że będziemy badać kondycję fizjologiczną bocianów i jak to wpływa na ich historię życiową. To stało się możliwe dzięki temu, że fundacja umożliwiła nam zakup loggerów. One informują nas o tym, jak szybko leci bocian, co się z nim dzieje. Studenci w praktyce poznają to, czego uczą się na zajęciach.