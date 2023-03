Media społecznościowe należą już do naszej codzienności. Dla wielu to element, bez którego nie potrafią sobie wyobrazić swojego życia w XXI wieku. To właśnie one wyznaczają nowe trendy, rozpowszechniają najnowsze informacje.

Służą też edukacji czy nawiązywaniu nowych znajomości z ludźmi z całego świata, mogą też przyczyniać się do izolacji i zaniżania swojej samooceny. Dlaczego właściwie korzystamy z mediów? Na to pytanie odpowiedziała nam prof. UZ Beata Trzop.

Czy mieszkańcy Zielonej Góry korzystają z mediów społecznościowych?

Teraz czas na pytanie jak media wpływają na nas i na nasze zachowanie i kontakty interpersonalne. O tym psycholog Hubert Smulski.

Social Media mogą też łączyć ludzi, co pokazała wojna w Ukrainie.

Internet i nasze profile stwarzają efekt maski. Co ukrywamy za zdjęciami jakie udostępniamy w sieci?

Media społecznościowe w ostatnim czasie stały się “złodziejem czasu”

Niestety w sieci pojawią się zjawisko hejtu. Dlaczego tak się dzieje?

Prym wiedzie Facebook, Instagram czy ostanio coraz mocniej swój akcent zaznacza Tik Tok. Czy na rynku może pojawić się kolejny społecznościowy gracz?

Korzystanie z mediów społecznościowych niesie za sobą wady, ale wiemy też, że mogą przyczyniać się do powstania różnych zagrożeń. Mogą wpływać zarówno na nasze zdrowie psychiczne jak i fizyczne, co może stać się niebezpieczne. Warto znaleźć równowagę w korzystaniu z mediów społecznościowych. Audycje przygotowali studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej: Klaudia Mazurek, Julia Lepak, Oliwia Białota, Martyna Sulima i Wiktoria Nemochód.