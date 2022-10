„Czy jesteśmy w stanie zatrzymać inflację?” – to jedno z wielu pytań, które padnie podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego.

Trzydniowe wydarzenie będzie odbywać się w różnych miejscach, m.in. na obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego: w Parku Naukowo-Technologicznym i Centrum Energetyki Odnawialnej. Nie zabraknie też przedstawicieli naszej uczelni. Dr Justyna Korycka-Korwek z Uniwersytetu Zielonogórskiego przekonuje, że sytuacja gospodarcza na całym świecie sprawia, że dyskusja będzie ożywiona.

Będziemy rozmawiać na tym kongresie inaczej niż we wszystkich innych. Będziemy mówić o problemach, wprost i jasno. Powiemy też o przyszłości, o szansach i o realnych rozwiązaniach problemów, z którymi dzisiaj się mierzymy.

Choć to wydarzenie adresowane do przedsiębiorców, przedstawicielka naszej uczelni zachęca do wzięcia w nim udziału także studentów.

Rynek pracownika cierpi bardzo z tego powodu, co się dzieje na całym świecie. Problemy gospodarcze dotykają cały świat. W jaki sposób powinniśmy się dopasować do rynku pracy, w kompetencjach twardych i miękkich? O tym także będziemy mówić na konferencji. Warto posłuchać, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby na rynku znaleźć swoją pozycję.

Lubuski Kongres Gospodarczy potrwa od 12 do 14 października. Trzeciego dnia część spotkań będzie odbywać się w Lubuskim Centrum Winiarstwa. Tam przewidziano dwa panele – winiarski i żywieniowy.