Radość i duma towarzyszyły w sobotę studentom, ich rodzinom i wykładowcom. W Lubuskim Teatrze odbyła się gala absolutoryjna drugiego rocznika kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rocznika wyjątkowego, który kształcił się w czasie pandemii koronawirusa. Mówi prof. Maciej Zabel prorektor ds. Collegium Medicum, z którym rozmawiał Mateusz Kasperczyk.

To dla nich też była szansa, że mieli więcej do czynienia z medycyną praktyczną. Zobaczyli nie tylko sukcesy, ale też problemy, które nauczyli się rozwiązywać. Nabrali takiego klinicznego obycia. To dla nich było ważne. Odchodzą, ale mamy nadzieję, że z uczelni, a nie z lubuskiego.