Jak wygląda rozwój kompetencji językowych dziecka? W środę rozmawiają o tym logopedzi z całego kraju podczas konferencji naukowo-edukacyjnej na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Spotkanie odbywa się już po raz czwarty, a organizują je zarówno pracownicy Instytutu Pedagogiki, jak i studenci działający w kole naukowym „Mowa bez wad”. Mówi Klaudia Perzanowska, jedna z organizatorek konferencji.

Głównym celem konferencji jest poszerzanie wiedzy logopedów, terapeutów, specjalistów. Pokazanie nowinek, tego, co teraz dzieje się w logopedii, bo to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina. My chcemy więcej, więcej i więcej. Stąd grono specjalistów z całej Polski, które może się wiedzą podzielić.