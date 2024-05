To już ostatni dzwonek dla tych, którzy chcą wziąć udział w Biegu dla Transplantacji. Zapisy trwają do niedzieli, 12 maja. Organizatorzy informują, że do wypełnienia limitu 300 miejsc brakuje dosłownie kilku biegaczy.

Od poniedziałku rozpocznie się rywalizacja. Od 13 maja do 17 maja w formie zdalnej, czyli biegacze 6-kilometrową trasę w Parku Poetów będą mogli pokonać o dogodnej dla siebie porze, a wynik z pomiarem przesłać drogą elektroniczną do organizatorów. W kolejną niedzielę, 19 maja odbędzie się bieg ze startu wspólnego. Trasa niemalże identyczna, jak w poprzednich latach, z niewielką zmianą na starcie. O szczegółach mówiła w programie Szatnia Akademików Małgorzata Ratajczak-Gulba.

Dochód z wpisowego wspomoże podopieczne stowarzyszenia „Nerka” Anię i Martynę.

Więcej o biegu w całym programie Szatnia Akademików na portalu wZielonej.pl. Zapisy odbywają się na stronie: www.super-sport.com.pl.