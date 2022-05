Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznaje wyróżnienie dla byłych studentów naszej uczelni. Absolwent Extra, to nie tylko nagroda, to także podziękowanie i uznanie za prace i rozwój na rzecz społeczności akademickiej.

Do grona Extra Absolwentów w kwietniu dołączył mgr Piotr Stasiak, który jest absolwentem Biologii ze specjalnością biologia molekularna.

Dziedzina naukowa studiowana przez absolwenta schodzi do innego poziomu biologii i stara się zrozumieć jak funkcjonują komórki białka. Studenci obserwują, to czego ludzkie oko nie zobaczy. Sama biologia ma również duży wpływ na leczenie nowotworów. W ramach studiów mgr Piotr Stasiak wyjechał na Program Erasmus + do Hiszpanii, miał okazje także wizytować w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Alabamie.

Na tamtejszym Uniwersytecie pracowałem w laboratorium biologi komórki. Badaliśmy procesy transportu, które odbywają się w komórce i w ramach pracy tam nauczyłem się technik laboratoryjnych, pracy z bakteriami, komórkami ludzkimi, klonowania molekularnego, oczyszczania białek czy technik mikroskopowych. Korzystałem też z mikroskopu konfokalnego, a ten umożliwia obserwacje w bardzo dobrej jakości.

Jak mówi nasz rozmówca swoją przyszłość pragnie związać z Uniwersytetem Zielonogórskim i pracą naukową.

Rozpocząłem prace w nowym laboratorium w Katedrze Anatomii i Histologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w planach mamy badania nad komórkami nowotworowymi. Będziemy też badać jak powstają mechanizmy oporności tych komórek na leki i czy można przeciwdziałać tym mechanizmom.

Więcej o Absolwencie Extra w rozmowie z Piotrem Stasiakiem w ramach cyklu gość na 96FM