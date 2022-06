Na Uniwersytecie Zielonogórskim już za chwile ruszy sesja egzaminacyjna, a także obrona prac dyplomowych. Swoje umiejętności w trakcie koncertów prezentują studenci Instytutu Muzyki, którzy w czerwcu rozpoczęli swoje zaliczeniowe recitale w ramach przedmiotów takich jak wokal, instrument czy dyrygentura.



Formuła koncertów jest znana, a całość ocenia ukryte jury w postaci promotora i recenzenta od strony artystycznej i teoretycznej. Za nami już wydarzenia odbywające się w Pałacu w Zatoniu, Hydrozagadce czy w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dlaczego takie lokalizacje?

To jest zawsze burza mózgów, dlatego że nie w każdej sali, każdy rodzaj muzyki zabrzmi dobrze. Sala witrażowa Muzeum Ziemi Lubuskiej jest cudowna do śpiewania bez mikrofonu, do śpiewania klasycznego, a inne sale wymagają nagłośnienia. Staramy się po prostu szukać dobrych sal, a nas cieszy, że gospodarze tych sal chcą nas u siebie gościć.