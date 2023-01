Dzień Otwarty na uczelni po dwóch pandemicznych latach wraca do „realu”. Wydarzenie na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się 1 marca. Zaprezentują się wszystkie wydziały.

Oprócz samych wartości dydaktycznych będzie też możliwość konsultacji z jednostkami UZ, z którymi przyszli kandydaci będą mieli styczność – Biurem Rekrutacji i Biurem Promocji. Nie zabraknie też oferty dotyczącej wyjazdów za granicę w ramach Programu Ersamus+.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbędzie się w środę, 1 marca, w godz. 9.00 – 14.00, w budynku A-29 przy ul. Prof. Szafrana 4a (siedziba wydziałów: Fizyki i Astronomii oraz Matematyki, Informatyki i Ekonometrii).

Aby wziąć udział w Dniu Otwartym należy zapisać się przez formularz. Link znajdziecie TUTAJ.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w aulach obowiązują również osobne zapisy na wykłady popularnonaukowe (poprzez ten sam formularz). Zapisy potrwają do 20 lutego.

PREZENTACJE WYDZIAŁÓW

godz. 9.00-14.00

Wydział Artystyczny

ekspozycja prac studentów ISW,

Usłysz, jak brzmi Twój numer telefonu w stylu Bacha – uczniowie będą mogli zapisać swój numer telefonu nutami, a następnie przy pomocy aplikacji internetowej zostanie on opracowany jako krótki fragment muzyczny w stylu Bacha.

Sztuczna inteligencja tworzy obrazy – będzie można wygenerować obrazy na podstawie samego opisu lub wykonać cyfrowy portret w oparciu o własne zdjęcie. Możliwe też będzie nadanie generowanej pracy cech charakterystycznych dla dzieł znanych malarzy.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Nowoczesne projektowanie – energooszczędne i ekonomiczne

Zbudujmy wieżę na czas – konkurs drużynowy,

Zielona energia w Twoim domu – pokazy,

Dom marzeń – konkurs na szkic.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Prezentacja programu do projektowania systemów logistycznych Flexsim na monitorze

Prezentacja systemu magazynowego (możliwość podejścia, zeskanowania produktów, identyfikacja produktów w systemie komputerowym),

Banknoty świata (papierowe i polimerowe) – pokaz i prezentacja; historia pieniądza na świecie – prezentacja; etapy rozwoju pieniądza

Pokaz i prezentacja aktualnie funkcjonujących na świecie banknotów: pokaz banknotów papierowych i polimerowych; warsztaty – pieniądze z krajów Afryki, Ameryki, Azji oraz Europy; analiza wizerunków oraz napisów zamieszczonych na banknotach i odkrywanie powiązań pieniądza z wydarzeniami w dziejach poszczególnych państw świata.

Wydział Fizyki i Astronomii

Eksperyment fizyczny w warunkach szkolnych i nie tylko – eksperymenty fizyczne wraz z udziałem młodzieży

Zjawiska fizyczne w diagnostyce medycznej – pokaz sprzętu do odczytu i analizy danych biomedycznych: chętni będą mogli na miejscu, np. poddać się odczytowi sygnału EKG; prowadzący będą zapoznawać gości z podstawowymi prawami fizyki stanowiącymi podstawę działania demonstrowanych urządzeń, przedstawiać rolę fizyka medycznego w służbie zdrowia, a także informować o charakterze studiów oraz możliwościach podjęcia pracy po ich ukończeniu,

Astronomia bez granic – quiz z nagrodami

Fizyka wokół nas – quiz z nagrodami

Wydział Humanistyczny

Co godzinę będą odbywać się prezentacje każdego z instytutów wchodzących w skład wydziału.

9.00 – 10.00 Instytut Neofilologii

Warsztat: malowanie wschodniosłowiańskiej rzeczywistości w symbolice barw ikon,

10.00 – 11.00 Instytut Filozofii

Mini sesje coachingowe z zainteresowanymi. Pokażemy czym jest coaching i w jaki sposób może pomóc ludziom w ich indywidualnym rozwoju;

11.00 – 12.00 Instytut Filologii Polskiej

Nie bądź zielony w Zielonej Górze – gra, w której umieszczono zdjęcia wybranych miejsc w Zielonej Górze, a zadaniem odbiorców jest odgadnąć, jakie to miejsca. Odpowiedzi, wraz z opisem miejsc, znajdują się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej;

– publikacje studentów dziennikarstwa

– polonistyczne bingo – ulotka i gra towarzyska

– gra fabularna Pomóż Bachusikom pokonać sesję.

12.00 – 13.00 Instytut Historii

Quiz historyczny

13.00 – 14.00 Instytut Filologii Germańskiej

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Poznanie nowoczesnych technologii, zagadnień związanych z cyfrową transformacją czy też przemysłem 4.0.

Wirtualny świat – odwiedzający będą mogli przymierzyć gogle VR i zanurzyć się w wirtualny świat, jak i zobaczyć proces drukowania 3D

Pokaz druku 3D, a także możliwość przeniesienia elementów materialnych do świata wirtualnego z wykorzystaniem skanerów 3D

Pokaz porównawczy pomiarów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne w różnych klasach energetycznych,

Testy odporności wpływające na niezawodne funkcjonowanie urządzeń w swoim otoczeniu.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Podstawy pierwszej pomocy i resuscytacji z wykorzystaniem fantomu pełnowymiarowego oraz trenażerów,

Pielęgnacja noworodka (z wykorzystaniem fantomu noworodka),

Poznanie głównych wrażeń i ograniczeń osób starzejących się (z wykorzystaniem symulatora odczuć osób starszych),

Pomiar ciśnienia i tętna.

Wydział Mechaniczny

Zostań inżynierem

Wirtualne fabryki i maszyny przyszłości – jak się produkuje: za pomocą wirtualnej rzeczywistości będzie można zobaczyć proces produkcyjny lub oglądać „od środka” wybrane maszyny;

Loty dronem bez konsekwencji – symulator lotu dronem: uczniowie mogą spróbować swoich sił w wykonywaniu zadań transportowych poprzez sterowanie dronem na symulatorze lotów;

Wykonaj operację chirurgiczną za pomocą techniki endoskopowej: uczniowie za pomocą laparoskopu wykonują operację chirurgiczną na fantomie;

Sprawdź swoją moc – konkurs z nagrodami;

Czy możesz zostać pilotem – sprawdź swój refleks i wiedzę. Konkurs, do wygrania loty szybowcem;

Wydział Nauk Biologicznych

Poznaj komara

Czy wiesz, że komary bardzo wolno latają – około 2 km/h? Sprawdzimy, czy jesteś w stanie złapać bądź uciec komarowi (zastosowane narzędzia: czujniki badające szybkość reakcji, optogate mierzący wysokość wyskoku dosiężnego).

Czy wiesz, że na świecie istnieje ponad 3500 gatunków komarów zamieszkujących tereny od Arktyki po strefę międzyzwrotnikową? Sprawdzimy, co wiesz o krajach, w których występuje komar, jak w różnych językach powiedzieć słowo „komar”.

Czy wiesz, że picie piwa wabi komary, za to zapach wanilii i mięty je odstrasza? Dowiesz się, jak zbilansować dietę skutecznie odstraszającą komary.

Czy wiesz, że w Polsce odnotowano 48 gatunków z rodziny komarowate? Po czym poznać komara?

Czy komar może być wskaźnikiem zmian w środowisku? Damy Ci odpowiedź.

Czy wiesz, że komary są nosicielami różnych chorób? Dowiesz się, jak to stwierdzić.

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Matematyka – porządek czy chaos?

Wokół nas występują figury płaskie i przestrzenne, o których uczymy się w szkole. Ale o wiele więcej jest rzeczy nierównych, nieregularnych, postrzępionych. Czy są one chaotyczne, czy może jednak uporządkowane? Czy matematyka zajmuje się takimi kształtami? – pokaz fraktali i mini-warsztaty.

Poznaj tajniki studiowania na WMIiE – internetowy kiosk z grami,

Policz się ze sobą – szybki quiz matematyczny,

Sprawdź się – gry i układanki logiczno-matematyczne.

Wydział Nauk Społecznych

Co studiować na Wydziale Nauk Społecznych? – bogactwo i różnorodność kierunków oraz specjalności może wzbudzać niepokój oraz chaos, ale jest wspólny mianownik – CZŁOWIEK. Zapoznanie z wydziałem – prezentacja kierunków oraz specjalności;

Różne kierunki, ale łączy je człowiek – quiz (pytania i odpowiedzi pozwalające na sprawdzenie swojej wiedzy z poszczególnych kierunków studiów);

Lubię kontakt z drugim człowiekiem – i co dalej? – prezentacja możliwości pracy z ludźmi w aspekcie animacyjnym, społecznym, psychologicznym, pedagogicznym, politycznym, resocjalizacyjnym, rewalidacyjnym i…. – tego dowiemy się na naszym stoisku.

Wydział Prawa i Administracji

Wyświetlenie programu LEX,

Koło fortuny (pytania i odpowiedzi dot. wydziału oraz kariery prawniczej)

Prawo o ruchu drogowym – zagadki, wykroczenia czyli bezpieczeństwo w ruchu lądowym (interaktywne zagadki z zakresu prawa drogowego)

Miejsce zbrodni – jak wygląda miejsce zbrodni zabezpieczone przez prokuratora

Prezentacja ustawodawstwa – kodeksy w postaci papierowej

PREZENTACJE KÓŁ NAUKOWYCH

godz. 9.00-14.00

Koło Naukowe Nowocześni Budowlańcy

stanowisko z pokazem materiałów budowlanych połączone z konkursem w rozpoznawaniu materiałów dla uczniów. Będzie można wziąć udział w budowaniu modeli budowli z beleczek betonowych oraz jengi.

Koło Naukowe Biotechnologów UZ

wykonanie własnoręcznie preparatu pod mikroskopem, aparat do elektroforezy – każdy chętny będzie mógł nałożyć próbkę DNA na żel i zobaczyć jak wygląda proces, własnoręczne wykonywanie ciasteczek i galaretek wzorowanych na hodowli bakteryjnej.

Koło Naukowe Biologów

mikroskopy z ustawionymi preparatami, pokaz zwierząt terrariowych, wystawa czaszek zwierząt.

IFMSA-Poland

pomiar stężenia glukozy oraz edukacja dotycząca profilaktyki zaburzeń gospodarki cukrów w organizmie, profilaktyka nowotworów piersi oraz jąder, nauka samobadania na fantomach piersi i jąder w celu profilaktyki chorób nowotworowych, edukacja na temat nowotworów i samobadania.

Koło Naukowe Prawa Cywilnego

rozwiązywanie kilku prostych kazusów, czyli zagadnień i problemów prawnych podlegających rozstrzygnięciu na podstawie przepisów prawa cywilnego i rodzinnego, np. zawarcie ważnej umowy sprzedaży czy kwestii relacji sąsiedzkich.

Koło Naukowe w UZtruck

Z w UZtruck przez świat nauki i zabawy – zdalnie sterowane modele samochodów ciężarowych. W czasie pokazu przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową układów sterowania bezprzewodowego na podstawie modeli samochodów ciężarowych. Dodatkowo zostaną przedstawione aspekty naukowe, z którymi można się spotkać podczas budowy układów sterowania.

Akademicki Związek Motorowy

prezentacja modelu samochodu napędzanego wodorem, pokaz wykorzystania wodoru w technice spawalniczej.

Koło Naukowe Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej

Mini warsztaty projektowe, wystawy, pokazy eksperymentalne: architektura proekologiczna i OZE – odnawialne źródła energii, (pokaz / eko-warsztaty połączone z konkursem), architektura projektowana cyfrowo / parametryczna, (pokaz / budowa modeli 3d/ makiet – konkurs), architektura (nie)dostępna/ projektowanie uniwersalne – pokaz i warsztaty, proces projektowania uwzględniający cele rozwoju zrównoważonego #SDG’s, pokaz/ konkurs.

Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej

pokaz łazika kosmicznego, manipulatora i kapsuły stratosferycznej, stanowisko łączności krótkofalarskiej, filmy z misji i projektów, maszyna do produkcji filamentu do drukarek 3D z starych butelek PET.

Koło Naukowe Smart

Zaprezentowane zostaną metody projektowania oraz implementacji części sterującej wybranych systemów cyber-fizycznych. Wszystko w ujęciu praktycznym z wykorzystaniem układów FPGA, Arduino, Raspberry Pi i makiet systemów.

Koło Naukowe Logopedów, Koło Naukowe „Animacja” oraz Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych „Inkluzja”

prezentacja metod terapii pedagogicznej oraz logopedycznej z wykorzystaniem prostych gier oraz planszy, wskazówki do prostej diagnozy z zakresu terapii pedagogicznej i logopedycznej; Jak budować zaufanie do siebie i innych? – ćwiczenia z wykorzystaniem chusty animacyjnej. ZROZUMIEĆ– ZBUDOWAĆ KOMUNIKACJĘ – WSPIERAĆ ROZWÓJ – czyli tajemnice warsztatu pracy PEDAGOGA SPECJALNEGO – praktyczny przegląd metod, za pomocą których można lepiej zrozumieć problemy i potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. WARSZTAT PRACY TYFLOPEDAGOGA – prezentacja sprzętu wspomagającego edukację i rehabilitację osób niewidomych (Fundacja Szansa dla Niewidomych)

WYKŁADY POPULARNONAUKOWE

godz. 10.00 – 10.30, aula nr 3

Matematyka w filmie – dr Jacek Bojarski, prof. UZ

Nie ma dziedziny życia, techniki, nauki czy sztuki, w której nie pojawiłby się przynajmniej najmniejszych skrawek matematyki. Na wykładzie opowiem o ciekawym, moim zdaniem, sposobie na naukę matematyki. Dzisiejsze filmy czy gry komputerowe, a szczególnie wykorzystywane efekty specjalne, nie powstałyby bez matematyki. A wszystko od punktu się zaczyna …

godz. 11.00 – 11.30, aula nr 3

Nauka słownictwa a płynność w mowie – dr Marek Kuczyński

W wykładzie omówione zostaną prawidła rządzące procesem nabywania języka obcego od początku aż do biegłości w mowie i swobodnej lektury tekstów autentycznych. Uwagę poświęcę również pozostałym sprawnościom: słuchania, pisania i tłumaczenia. Problematyka akwizycji języka obcego jest ściśle związana z typologią wiedzy. Wiedza deklaratywna, czyli np. “a dog” znaczy “pies” albo “Czasu Present Perfect używa się tak a tak”, jest “wiedzą że” i obejmuje ona (tutaj) przede wszystkim znane słownictwo oraz reguły gramatyczne. Taki zasób wiedzy jest konieczny, ale nie wystarczający, gdyż wiedza wyuczona świadomie poprzez “wkuwanie” nie gwarantuje swobodnego posługiwania się językiem obcym. Stąd konieczność nawiązania do innego rodzaju wiedzy – tzw. wiedzy proceduralnej, automatyzacji przywołań tego, co chcemy użyć. Innymi słowy, znajomość języka obcego, to nie tylko opanowanie pokaźnego słownictwa i zasad układania go w zdania. To również nabyte sprawności automatycznego przywoływania materiału z pamięci, a także umiejętne wykorzystanie wskazówek kontekstowych do właściwej interpretacji przekazów werbalnych, czy nawet znaczeń nie znanych bądź (częściowo) zapomnianych jednostek leksykalnych, czyli słów, wyrażeń i idiomów. Zapraszam więc do zapoznania się ze wskazówkami, jak materiał wyuczony przenieść z pamięci deklaratywnej do pamięci proceduralnej, czyli jak znajomość m.in. słownictwa czy gramatyki przełożyć na biegłość w mowie.

godz. 12.00 – 12.30, aula nr 3

Zrozum Rammsteina – dr Wolfgang Brylla

O co chodzi w tekstach Rammsteina? I czy dobrze się one nadają do szlifowania swojego niemieckiego? Odpowiemy, zaśpiewamy, pójdziemy w pogo, za które jednak nie bierzemy odpowiedzialności. Rammstein to eksportowy szlagier muzyczny made in Germany. Miliony fanów na całym świecie, miliony sprzedanych płyt – mimo piosenek w języku niemieckim, który nie jest przecież językiem numerem jeden w wielkim popkulturowym czy popmuzycznym biznesie. Lecz Rammstein swój komercyjny sukces zawdzięcza właśnie również niemieckim tekstom. W amerykańskich czy francuskich szkołach kilka tytułów berlińskiej kapeli metalowej (?) trafiło nawet do podręczników, by urozmaicić niejednokrotnie nudny repertuar „czytanek” i ułatwić w ten sposób żmudną naukę języka obcego. Włączając „Engel” czy „Liebe ist für alle” nie tylko osłuchamy się z niemieckim, ale zanurzymy się w otchłań gitarowych riffów oraz zagłębimy się, kto by przypuszczał, w tematykę związaną z niemieckojęzyczną kulturą (przede wszystkim literaturą) oraz tzw. rzeczywistością (czym ona by nie była).

godz. 13.00 – 13.30, aula nr 3

Genetyka bez tajemnic – dr Justyna Korycka-Korwek

DNA jest niejako instrukcją obsługi całego naszego organizmu. To w nim zakodowane są informacje jak rozmnażać, specjalizować, a nawet umierać mają poszczególne komórki. Tutaj także znajduje się „przepis” na każdy enzym czy hormon, jak również dyspozycje, co do koloru naszych oczu, włosów czy skóry. Genom człowieka to zespół kilkudziesięciu tysięcy genów zgrupowanych w 23 parach chromosomów. Poznanie ich struktury jest kluczem do zrozumienia przyczyn wielu chorób genetycznych, a także skutecznych metod ich leczenia.

Jak dokładnie zbudowane jest ludzkie DNA i jakie tworzy struktury? Jak powielana i przekazywana jest informacja genetyczna oraz jakie konsekwencje niosą za sobą błędy w tych procesach? Czym są mutacje genetyczne i jak często się zdarzają? Na te i wiele innych pytań odpowiem podczas wykładu.

godz. 10.00-10.30, aula nr 1

Wszystko, co ważne, wiem z popkultury – mgr Waldemar Gruszczyński

Temat – cytat z Macieja Parowskiego, redaktora Fantastyki, jednej z najważniejszych dla popkultury w Polsce postaci przełomu XX i XXI wieku, będący punktem wyjścia do opowieści, jak popkultura przenika nasze życie i jak mocno weszła do mainstreamu kultury. Takie ujęcie tematu pozwala na dość szerokie i dlatego barwne ujęcie bogactwa światów kultury popularnej.

godz. 11.00 – 11.30, aula nr 1

Fizyk w galerii obrazów – prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Malarstwo towarzyszy gatunkowi ludzkiemu od niepamiętnych czasów, ukazując świat współczesny twórcom dzieł, odsłaniając przy tym ich zainteresowania czy problemy. Nic więc dziwnego, że na freskach, malowidłach czy obrazach możemy odnaleźć wiele elementów odnoszących się do innej pasji towarzyszącej ludziom: chęci zrozumienia i poznania tego, co jest wokół nas. W ten sposób pęd do wiedzy, nauka i jej metody uwiecznione na wielu dziełach malarskich pozwalają nam prześledzić zmiany, jakim na przestrzeni wieków podlegała nauka, a przede wszystkim fizyka. Co ciekawe, czasami dzieła pędzla okazują się nieoczekiwanym źródłem wiedzy naukowej, jak na przykład zachody słońca namalowane przez znanych artystów pozwalają oszacować zawartość pyłów w atmosferze po dużych erupcjach wulkanów. Zapraszam wszystkich chętnych na spacer po malarskich galeriach.

godz. 12.00 – 12.30, aula nr 1

Trójjedyna chorea – czyli co ma wspólnego koncert Young Leosi z Heraklesem Eurypidesa? – mgr Stanisław Leśniewski

Co ma wspólnego UwU rap i electro pop z muzyką starożytnych Greków? Czy rozrywka i klasyka są sobie dalekie, czy bliższe niż nam się wydaje? Zbadamy związki teledysku ze sztuką dawnych epok. Sprawdzimy jak dalekie od prawdy jest nasze rozumienie słowa „klasyka” i czym może być muzyka współczesna. Wszystko to w telegraficznym skrócie, w charakterze zaproszenia do studiowania w instytucie muzyki.

13.00- 13.30, aula nr 1

Tresura pióra, czyli jak uczyć pisania kreatywnego w szkole – dr Katarzyna Grabias – Banaszewska

Tworzenie tekstów literackich i użytkowych to ważna umiejętność. Jedni rodzą się z nią i mówimy wówczas, że mają lekkie pióro. Innym idzie, z pisaniem, nieco gorzej. Nie mam jednak wątpliwość, że pióro można wytresować. Zapraszam Państwa na wykład, w którym omówię ciekawe techniki i pomysły na twórcze zadania pisarskie. Przygotujcie swoje pióra do treningu!