W Zielonej Górze powstaną dwa Branżowe Centra Umiejętności. Jedno w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji wodnych, drugie w dziedzinie informatyki i programowania.

Pierwsze będzie działać w zielonogórskiej “Budowlance”, drugie w “Elektroniku”. Umowy na współpracę zostały podpisane na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Nasze szkoły branżowe w tych dziedzinach są najlepsze w Polsce, dlatego kształcenie będzie odbywać się w Zielonej Górze. Radości nie kryje Stanisław Rogulski, dyrektor CKZiU nr 2 Elektronik w Zielonej Górze.

Wspólnie będziemy prowadzili zajęcia i to my będziemy wyznaczać trendy w informatyce, w programowaniu. To jest miejsce dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży. Oni wiedzą, że jak przyjdą do naszej szkoły, to potem będą też studiować u nas. Ja się z tego bardzo cieszę.