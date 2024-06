Dyplom ukończenia studiów – to często jedna z przepustek do zdobycia lepszej pracy. Wciąż jednak – zwłaszcza wśród młodszych osób – można usłyszeć, że studia dają za mało praktyki. W porównaniu do teorii. Czy podobnie jest na Uniwersytecie Zielonogórskim? Czy nasza uczelnia powinna położyć większy nacisk na zajęcia praktyczne?

Studentów UZ pytamy – czy studia zapewniają wiedzę niezbędną do późniejszej pracy zawodowej?

Więcej na temat praktyk i życia studenckiego u nas, w programie “UZ Nawigator”.