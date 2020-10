Jak obecnie Uniwersytet Zielonogórski radzi sobie z ograniczeniami z powodu koronawirusa? Większość zajęć na uczelni odbywa się w trybie zdalnym. Tam, gdzie pozostawienie tradycyjnych spotkań z wykładowcami było konieczne, uczelnia wprowadziła ograniczenia wstępu. Studenci mogą wejść do budynków na podstawie listy przygotowanej przez dziekanat wydziału.

Nieco poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o zakwaterowanie w akademikach. Dom studencki w Sulechowie przestał być miejscem kwarantanny, mogło więc zamieszkać w nim 46 osób.

Pandemia koronawirusa narzuca też ograniczenia w organizacji imprez. Na przyszły rok zostały przełożone Bachanalia i jubileusz 20-lecia uczelni. Uniwersytet rozważa pomysł połączenia obu uroczystości.

Kulminacyjnym punktem na pewno będzie 7 czerwca, bo to jest ten dzień, kiedy uczelnia w 2001 roku został powołana do życia. Na pewno będzie to dzień, w którym będziemy chcieli tę uroczystość najbardziej świętować. Rozmawiałam z Parlamentem Studenckim, myśląc też o naszych Bachanaliach. I jak na razie, mamy taki plan, żeby i Bachanalia, i jubileusz 20-lecia, w jakiś sposób połączyć, żeby być może Bachanalia rozpoczęły jubileusz. Jeżeli Bachanalia byłyby w końcówce maja, to końcówka maja i cały czerwiec będą poświęcone obchodom 20-lecia uczelni.