Kolejna nowość na naszej antenie. Tym razem zapraszamy Was na audycję “Student po godzinach”, czyli program poświęcony pasjom i zainteresowaniom studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co ciekawe – nie zawsze są one związane z wybranym przez nich kierunkiem studiów.

Więcej o audycji mówi Weronika Łuczak, autorka “Studenta po godzinach”, a prywatnie studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UZ.

Byłam bardzo ciekawa, czy da się w ogóle połączyć studia z pasjami. Czy jest czas na ich realizację. Myślę, że często zaskoczymy słuchaczy. Bo będzie między innymi o teatrze, muzyce, a nawet wędkarstwie.

“Student po godzinach” w każdy czwartek o godzinie 17.30.