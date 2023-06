Inżynieria lotnicza to jeden z nowych kierunków, który proponuje przyszłym studentom Uniwersytet Zielonogórski w rozpoczętym w czwartek procesie rekrutacyjnym.

Studia powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem. Powinny, bo dziś na rynku europejskim brakuje pilotów. – W przyszłości chcemy ich kształcić – powiedział Radiu Index dr hab. Jarosław Gniazdowski z Instytutu Inżynierii Lotnictwa.

Marzyłbym żebyśmy w przyszłości kształcili pilotów. Wcześniej czy później to się stanie, bo kształcenie jest takim czynnikiem przyciągającym studentów na uczelnię. To zawód, którego zdobycie wymaga dużego wysiłku i pracy oraz pieniędzy i środków. Mamy warunki, by tu był pilotaż. tylko kwestia pozbierania wszystkich klocków do kupy.