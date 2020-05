Instytut Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczął dni otwarte online. Osoby, które myślą np. o studiowaniu malarstwa, grafiki czy architektury wnętrz, mogą odwiedzić uczelnię wirtualnie.

Na Facebooku instytutu odbywają się prezentacje prac studentów i wykładowców oraz wnętrz pracowni, w których odbywają się zajęcia.

Do udziału w dniach otwartych zachęca prof. Magdalena Gryska z pracowni malarstwa.

Szanowni państwo, drodzy maturzyści, zapraszam was na specjalnie stworzony fanpage „Dni otwarte Instytutu Sztuk Wizualnych online”. Dowiecie się wszystkiego na temat tegorocznej rekrutacji. Opowiemy wam o tym, co możecie u nas studiować, czyli o grafice, malarstwie, architekturze wnętrz, animacji, wszelkich odmianach fotografii, komiksie i ilustracji, rzeźbie i innych formach przestrzennych, o rysunku intermedialnym, graffiti i muralach. Posłuchacie również bardzo ciekawych wykładów naszych teoretyków dotyczących sztuki. Szczególnie warto polecić naszą nową specjalność, czyli laboratorium rozszerzonej rzeczywistości.

Dni otwarte w wersji online potrwają do piątku. Do niedzieli przyszli studenci mogą za to przysyłać swoje prace do konsultacji z wykładowcami.