Już od 2 października książki z biblioteki Norwida wypożyczymy nie tylko w tygodniu, ale także w weekend. A dokładniej w soboty. Zielonogórska książnica chce w ten sposób wyjść naprzeciw czytelnikom, którzy w dni robocze ze względu na przykład na obowiązki zawodowe, nie mogą zajrzeć do biblioteki.

Czynny będzie nie tylko gmach główny, ale także poszczególne filie. Mówi Anna Urbańska z biblioteki Norwida w Zielonej Górze.

Będą czynne wypożyczalnia główna, bibliotek Pana Kleksa, Góra Mediów oraz czytelnia ogólna. Otwieramy także w soboty nasze większe filie. Czyli filia nr 1 przy ulicy Ptasiej, nr 4 przy Podgórnej oraz nr 5 przy Żołnierzy II Armii.

Każda z tych placówek czynna będzie od 9 do 15. W swoje progi zaprasza także Biblioteka Uniwersytecka. Od 1 października obowiązują tam nowe godziny pracy – od 8 do 19. W soboty natomiast od 9 do 17.