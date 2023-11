Zaledwie kilka dni pozostało do Międzynarodowego Dnia Studenta. Przypomnijmy – przypada on 17 listopada. W związku z tą wyjątkową dla żaków datą, będą także wyjątkowe wydarzenia na Uniwersytecie Zielonogórskim. I co ciekawe – na naszej uczelni świętowanie potrwa dwa dni. Pierwsze wydarzenia zaplanowano już na 15 listopada.

Co się będzie wtedy działo? Pytamy o to Małgorzatę Ratajczak – Gulbę, szefową Biura Promocji UZ.

Zaczynamy koncertowo. W środę o godzinie 18 w auli uniwersyteckiej odbędzie się koncert “Studenci studentom”. Koncert był przygotowywany już przed wakacjami. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo muzycy przygotowali wiele utworów z różnych gatunków.

Wstęp na koncert jest wolny, nie trzeba też wcześniej robić rezerwacji miejsc. Po muzycznych akcentach przyjdzie kolej na zdrową rywalizację.

W czwartek o 12 ruszamy z grą UZ City Game. Będzie to gra sportowo – integracyjna. Studenci będą musieli punkty z mapy i wykonać zadania. Liczy się czas.

Czas liczy się także, jeśli chodzi o sam udział w grze. Od poniedziałku trwają zapisy drużyn – a tych w sumie może być 30, więc kto pierwszy ten lepszy. Tego samego dnia o 14.15 odbędzie się również odsłonięcie pamiątkowego szyldu klubu studenckiego w akademiku “Piast”. Także 16 listopada obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Szczegółowy harmonogram wydarzeń znajdziecie na stronie UZ. Więcej na ten temat także u nas w audycji “UZ Nawigator”.