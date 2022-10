– Mieliśmy naprawdę chrapkę na zwycięstwo – mówił po spotkaniu ze Stalą Gorzów Tyberiusz Chałupka, zawodnik PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy przegrali z wyżej notowanym rywalem 24:28.

Zielonogórzanie zagrali świetnie w pierwszej połowie, ale druga należała już do rywali. Zwłaszcza początek gry po zmianie stron był w wykonaniu akademików nieudany, zespół nie zdobył gola przez ponad 8 minut. – Mecz był do wygrania, ale spartaczyliśmy robotę w drugiej połowie – żałował po końcowej syrenie T. Chałupka. Więcej pomeczowych opinii do zobaczenia na wZielonej.pl.